Evasione fiscale | la Finanza sequestra 20 milioni di euro a 18 cittadini cinesi

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Quasi ventiduedi. La Guardia didi Venezia, su ordine della Repubblica, ha effettuato unto di beni mobili ed immobili di questa entità asotto inchiesta pernell’ambito del commercio di abbigliamento. L’indagine è iniziata con l’analisi dell’operato di una persona che, pur risultando nullatenente, gestiva ingenti traffici di denaro, in entrata ed uscita, su conti correnti di diverse imprese tra loro collegate che non dichiaravano redditi al fisco. L’uomo ha effettuato bonifici verso Hong Kong e la Cina per oltre 3di. Nel corso degli accertamenti le Fiamme gialle hanno potuto accertare che tra il 2013 e il 2019 le imprese hanno registrato ...

Come anticipato dal Foglio da oggi l'ex procuratore di Milano Francesco Greco, da pochi mesi in pensione, sarà consulente per la legalità. Greco è forse una delle massima autorità mondiali di contrasto alla criminalità. Come procuratore di Milano e anche in tutta la sua carriera": così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando i