Eutanasia – Pro Vita & Famiglia: Affossare progetto Bazoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Eutanasia. Pro Vita & Famiglia: «Affossare progetto “Bazoli”, valuteremo comportamento centrodestra. Presto campagna nazionale sulle cure palliative» – «Enrico Letta mente: il testo unico “Bazoli” va molto oltre quanto disposto dalla Consulta nella sentenza ‘Cappato’, aprendo proprio a quella deriva eutanasica che secondo la Corte lede la “tutela minima della Vita umana” fragile e debole. Perciò chiediamo al Parlamento di Affossare questa proposta mortifera e valuteremo con attenzione il comportamento dei partiti del centrodestra sull’iter», questo il commento di Jacopo Coghe (nella foto), portavoce di Pro Vita & Famiglia, sulla ripresa alla Camera della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 febbraio 2022). Pro: «”, valuteremo comportamento centrodestra. Presto campagna nazionale sulle cure palliative» – «Enrico Letta mente: il testo unico “” va molto oltre quanto disposto dalla Consulta nella sentenza ‘Cappato’, aprendo proprio a quella deriva eutanasica che secondo la Corte lede la “tutela minima dellaumana” fragile e debole. Perciò chiediamo al Parlamento diquesta proposta mortifera e valuteremo con attenzione il comportamento dei partiti del centrodestra sull’iter», questo il commento di Jacopo Coghe (nella foto), portavoce di Pro, sulla ripresa alla Camera della ...

