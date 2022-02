Europa League | Zaccagni non basta | a Porto finisce 2-1

(Di venerdì 18 febbraio 2022)– Lazio battuta 2-1 in trasferta dalnel match d’andata del playoff didisputato allo stadio ’Do Dragaò della cittàghese. I biancocelesti in vantaggio con un colpo di tacco dial 23’ si fanno rimontare dalla doppietta di Toni Martinez, a segno al 37’ e al 49’. Tra una settimana il ritorno all’Olimpico di Roma per stabilire chi passa agli ottavi di finale. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialSSLazio)

C'è rammarico alla fine del primo round dei play - off per gli ottavi ditra il Porto e la Lazio . Vince la squadra dell'ex Conceicao in rimonta, i biancocelesti pagano un calo di concentrazione e soprattutto un pessimo avvio di ripresa. Lazio, avvio attento ...Gli highlights della vittoria per 2 - 1 del Porto sulla Lazio nell'andata del playoff di: dopo il gol di Zaccagni, decide la doppietta di Toni Martinez.Il difensore riesce a calciare dopo una serie di rimpalli, il suo destro è potente e angolato, imprendibile per Vaclik (La Gazzetta dello Sport) Tra le due italiane, impegnate entrambe nelle sfide di ...63 La Lazio perde 2-1 in casa del Porto nell'andata dei sedicesimi di finale in Europa League. Si gioca all' Estadio do Dragao . Arbitra l'olandese Serdar Gozubuyuk, assistenti Joost van Zuilen e ...