Europa League | Sheriff-Sporting Braga | l’incredibile episodio che ha portato al vantaggio dei padroni di casa

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ha del clamoroso quello che è appena successo nel match ditra. Al minuto 38?, idihanno ottenuto un calcio d’angolo e, sugli sviluppi dello stesso, hanno trovato la rete del. Traoré ha infatti superato con un colpo di testa il portiere avversario ma, a davvero centimetri dalla linea di porta, senza portiere e completamente solo, Yansane ha deciso di voler mettere lui stesso il pallone in porta, trovandosi però in netta posizione di fuorigioco. Gol annullato e compagni imbufaliti con l’attaccante guineiano. Il Var però ferma tutto e ad essere analizzata non è la posizione di partenza di Yansane, ma bensì un fallo di mano di Castro antecedente di pochi secondi. Makkiele è stato quindi ...

Advertising

GoalItalia : Champions League ?? Coppa UEFA/Europa League ?? Tutti i club che hanno conquistato entrambi i trofei: sono solo 11… - DiMarzio : Anche tre italiane in campo, il programma odierno delle gare di #UEL - CorSport : #BarcellonaNapoli, la sfida di #Maradona sulla prima pagina di #Marca ?? - sportface2016 : #EuropaLeague, le formazioni ufficiali di #SivigliaDinamoZagabria - Luipez4 : RT @CalcioPillole: Europa League, le rose più preziose. #Napoli terzo e #Atalanta ottava. #UEL. -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Commenta per primo Barcellona - Napoli è il big match dei sedicesimi di finale di. Ad arbitrare la gara è il romeno Istvan Kovacs , insieme a lui gli assistenti Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Al Var il tedesco Bastian Dankert, che ha arbitrato Irlanda del ...... AMMONITI: Anguissa RECUPERO: pt 2', st Dove vederla in tv e diretta streaming Barcellona - Napoli di giovedì 17 febbraio alle 18.45, match valido per l'andata dei playoff disarà ...Poco più di un'ora e poi arriverà il fischio d'inizio di Porto - Lazio, gara d'andata dei sedicesimi d'Europa League. Intorno allo stadio si respira l'atmosfera delle grandi occasioni, con il Do ...Le scelte ufficiali di Gasperini e Martins. Fischio d'inizio ore 21 Alle 21 l'Atalanta ospiterà l'Olympiacos, nella gara d'andata dei playoff di Europa League. Al Gewiss Stadium le due squadre si gioc ...