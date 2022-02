Europa League | Porto-Lazio | 2-1 Ecco le pagelle dei biancocelesti

Advertising

GoalItalia : Champions League ?? Coppa UEFA/Europa League ?? Tutti i club che hanno conquistato entrambi i trofei: sono solo 11… - SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - Agenzia_Ansa : Europa League, Barcellona-Napoli 1-1. Al Camp Nou l'andata dei sedicesimi di finale #ANSA - Luxgraph : Atalanta, Djimsiti da urlo: doppietta e Olympiacos ko! Sarri ko, non basta Zaccagni - Luxgraph : Porto-Lazio 2-1, il tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Una buona prestazione, che non trova gratificazione nel risultato. La Lazio perde 2 - 1 in casa del Porto, dopo essersi portata in vantaggio al 23' con Zaccagni. Per i portoghesi ci pensa però ..."Who needs Ronaldo?", si leggeva su uno striscione al Bernabeu dopo l'addio di Cristiano al Real. "Who needs Zapata?", potrebbe dire oggi Gian Piero Gasperini, vittorioso innonostante la pesante assenza dell'attaccante colombiano. Contro l'Olympiacos di Manolas, l'Atalanta vince la gara d'andata grazie a una doppietta di Berat Djimsiti: dopo il vantaggio ...A Bergamo, Atalanta batte Olympiacos 2-1 (0-1). Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle (42' st Hateboer), De Roon (27' st Freuler), Pessina (1' st Koopmeiners), Pezzella; ...(Adnkronos) - A inizio ripresa Luiz Felipe lascia ancora un po' di spazio all'attaccante spagnolo, ancora letale in girata al 4'. Due cross dalla destra, due distrazioni, due gol subiti e match ...