Europa League LIVE | alle 18 45 Dortmund-Rangers | Zenit-Betis Siviglia e un'altra partita

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Napoli, Atalanta, Lazio e non solo in questa serata di. Nell'andata dei sedicesimi sono in programma altre cinque partite...

Commenta per primo Serata di big match per il Napoli di Luciano Spalletti, che scenderà in campo al Camp Nou contro il Barcellona nell'andata dei sedicesimi di. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo il pareggio in campionato contro l'Inter e le precedenti tre vittorie con Bologna, Salernitana e Venezia. Il Barca ha pareggiato 2 - 2 nel derby ...Lo scorso 12 maggio ha fatto il suo grande salto di qualità arrivando alla finale dell'disputata il 12 maggio tra il Villarreal e il Manchester United. Sicuramente è un arbitro adatto ...Di seguito, le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli, gara dei playoff di Europa League in programma alle ore 18:45: Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Eric Garcia, Piqué, J. Alba; Pedri, F ...Barcellona-Napoli streaming video gratis: e Rojadirecta TV Online? Al Camp Nou si gioca l'andata dei playoff di Europa League tra Barcellona e Napoli, per un ...