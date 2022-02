Europa League le italiane | vince l' Atalanta | sconfitta in rimonta per la Lazio

Advertising

GoalItalia : Champions League ?? Coppa UEFA/Europa League ?? Tutti i club che hanno conquistato entrambi i trofei: sono solo 11… - SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - Agenzia_Ansa : Europa League, Barcellona-Napoli 1-1. Al Camp Nou l'andata dei sedicesimi di finale #ANSA - UnaTecnologia : RT @Agenzia_Ansa: Europa League: Atalanta-Olympiacos 2-1; Porto-Lazio 2-1; #ANSA - Gazzetta_it : Pazzesco Djimsiti: ribalta l'Olympiacos in tre minuti e l'Atalanta fa festa #AtalantaOlympiacos -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

22.54: Atalanta vince, Lazio ko Andata del playoff favorevole all'Atalanta, la Lazio dovrà rimontare. Atalanta - Olympiacos 2 - 1 Colpo di biliardo di Tiquinho (16') per i greci. Djimsiti ...Commenta per primo Il Napoli pareggia al Camp Nou contro il Barcellona. 1 - 1 il risultato di questo spareggio di, al vantaggio di Zielinski ha risposto Fernan Torres su calcio di rigore nella ripresa. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, si è detto soddisfatto della prestazione della ...La Lazio stecca in Europa League ma resta in corsa per il passaggio del turno. Nell'andata dei playoff per accedere agli ottavi di finale la squadra di Sarri perde 2-1 col Porto e si gioca tutto nel ...A Bergamo l’Atalanta supera 2-1 in rimonta l’Olympiacos nell’andata dei sedicesimi di Europa League. La formazione ospite va avanti al 16’ con un destro da fuori area di Soares che sorprende Musso all ...