Europa League | Atalanta - Olympiacos 2 - 1

Advertising

GoalItalia : Champions League ?? Coppa UEFA/Europa League ?? Tutti i club che hanno conquistato entrambi i trofei: sono solo 11… - SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - Agenzia_Ansa : Europa League, Barcellona-Napoli 1-1. Al Camp Nou l'andata dei sedicesimi di finale #ANSA - sportli26181512 : Siviglia-Dinamo Zagabria 3-1: video, gol e highlights: Un calcio di rigore di Rakitic ha aperto la vittoria del Siv… - Salvato95551627 : RT @serieAnews_com: #BarcellonaNapoli, duro attacco di #Pique nel post partita agli azzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

AGI - L'Atalanta ribalta l'Olympiakos 2 - 1 e si aggiudica l'andata dei sedicesimi di. Al Gewiss Stadium decide una super doppietta di Djimsiti nel giro di tre minuti, dopo l'iniziale vantaggio di Tiquinho. Buon risultato per la Dea in vista del ritorno, ma gli uomini di ...Le analisi ? "Le partite inson sempre difficili - ha continuato Gasperini - , l'Olympiacos è leader del campionato greco e poteva farci gol in qualsiasi momento". Un neo è certamente l'...Sport - L'albanese risponde alla rete di Soares al 61' e 63'. I biancocelesti passano con Zaccagni ma si fanno superare da due reti di .... Il primo tiro del match è dei padroni di casa con Muriel all ...Ma il Napoli tiene fino in fondo e la prossima settimana al Maradona si giocherà le sue chances per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.