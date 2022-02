Errori gravi nei quesiti più sensibili, chi ha vinto (Di giovedì 17 febbraio 2022) Giuliano Amato con gesto innovativo ha voluto spiegare alla stampa il perché delle decisioni della Corte Costituzionale sugli otto referendum presentati. Il presidente della Consulta non è stato in questa circostanza «sottile», anzi ha dato giudizi molto netti. Primo, sull’eutanasia, già bocciato l’altroieri, ha ricordato che non rispettava la tutela costituzionalmente dovuta della vita umana perché avrebbe consentito l’«omicidio del consenziente» in molti più casi di quanto si volesse far credere. Secondo, sulla cannabis ha in pratica detto che il quesito conteneva un errore grave: depenalizzava cioè non solo la cannabis ma anche le droghe pesanti e perciostesso andava a sbattere con precisi trattati internazionali firmati dall’Italia. Le reazioni degli interessati (soprattutto Radicali e associazioni) sono state più che dure, anzi furibonde con l’accusa ad Amato di «mentire». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Giuliano Amato con gesto innovativo ha voluto spiegare alla stampa il perché delle decisioni della Corte Costituzionale sugli otto referendum presentati. Il presidente della Consulta non è stato in questa circostanza «sottile», anzi ha dato giudizi molto netti. Primo, sull’eutanasia, già bocciato l’altroieri, ha ricordato che non rispettava la tutela costituzionalmente dovuta della vita umana perché avrebbe consentito l’«omicidio del consenziente» in molti più casi di quanto si volesse far credere. Secondo, sulla cannabis ha in pratica detto che il quesito conteneva un errore grave: depenalizzava cioè non solo la cannabis ma anche le droghe pesanti e perciostesso andava a sbattere con precisi trattati internazionali firmati dall’Italia. Le reazioni degli interessati (soprattutto Radicali e associazioni) sono state più che dure, anzi furibonde con l’accusa ad Amato di «mentire».

Advertising

PippoDR : @trecchinese Senti io non tifo inter, so che è giusto che noi tifosi dobbiamo fare i tifosi, ma cercare peli nell'u… - abartesaghi : @GioGalbu @longobarda1994 @LFC Mi correggo, ultimo passaggio è limitante: direi errori gravi nella gestione dell'ultima scelta - abartesaghi : @GioGalbu @longobarda1994 @LFC Hanno ragione entrambi. È proprio questo il problema.... Detto questo, una traversa… - PaPaganini : @Mattialei Per me Handanovic resta un ottimo portiere ma ha fatto 2 errori gravi, soprattutto nel derby. Onana ha o… - AndreaInterNews : @crisinter82 @macho_morandi Sbagli. La qualificazione te la giochi ancora, ma ovviamente poi paghi gli errori gravi… -