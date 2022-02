Elvis | Baz Luhrmann presenta il trailer del film con Austin Butler nel ruolo del Re del Rock

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Bazci hanno raccontato come è stato lavorare ain occasione del lancio deldel, che sarà nelle sale a giugno. Sono quasi dieci anni che Bazmanca dal grande schermo: l'ultimoè stato Il Grande Gatsby,to al Festival di Cannes. Dopo tanto teatro e televisione, la purtroppo cancellata prematuramente The Get Down, in cui il regista australiano ha esplorato le origini dell'hip hop, sarebbe bellissimo poterlo rivedere proprio sulla Croisette con la sua nuova pellicola,, la cui uscita è prevista per il 24 giugno. In attesa di sapere che destino avrà il, in queste ore è uscito il primodi ...