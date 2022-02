Elvis, Austin Butler è Elvis Presley nel trailer del film di Baz Luhrmann con Tom Hanks (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ecco il primo trailer di Elvis, il nuovo film di Baz Luhrmann che esplora la vita e la musica di Elvis Presley, con Austin Butler e il Premio Oscar Tom Hanks Ecco il primo trailer di Elvis, il nuovo film del regista di Moulin Rouge! Baz Luhrmann, con Austin Butler e il Premio Oscar Tom Hanks. Il film uscirà nelle sale italiane nel 2022 distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Cast e crew Recitano al fianco di Hanks e Butler, la pluripremiata attrice di teatro Helen Thomson nei panni della madre di ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ecco il primodi, il nuovodi Bazche esplora la vita e la musica di, cone il Premio Oscar TomEcco il primodi, il nuovodel regista di Moulin Rouge! Baz, cone il Premio Oscar Tom. Iluscirà nelle sale italiane nel 2022 distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Cast e crew Recitano al fianco di, la pluripremiata attrice di teatro Helen Thomson nei panni della madre di ...

NicoAsh71 : e chi se lo è mai dimenticato da Once Upon A Time in Hollywood, Austin Butler, Elvis by Baz Luhrmann @WarnerBrosIta - TestedSociopath : Il trailer di #Elvis promette benissimo! La regia di Baz Lurhmann è garanzia e si vede che Austin Butler ci ha mess… - badtasteit : #Elvis: il trailer del nuovo film di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks - elvisbanjo : Austin Butler fa Elvis non so se morire subito o dopo aver visto il film in ogni caso muoio 100% -