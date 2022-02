Dopo decenni di regime a Cuba apre il primo hotel gay, dove si soggiorna solo se si è tolleranti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Cuba riapre al turismo e inaugura il primo hotel gay: il Gran Muthu Rainbow hotel a Cayo Guillermo, uno dei posti più esotici dell’isola caraibica. L’albergo, rimasto chiuso per due anni a causa della pandemia, simboleggia la pacifica convivenza delle diversità che caratterizza Cuba. Dopo che per decenni il regime comunista si è opposto alla comunità Lgbtq+, perseguitandola e arrestandola, oggi l’isola è infatti descritta come un’oasi felice per lesbiche, gay, transgender. Le effusioni per strada sono la normalità ed è raro che creino reazioni negative. Il Gran Muthu Rainbow hotel è un albergo all’apparenza come tutti gli altri. Un’enorme piscina si affaccia sulle stanze che si aprono lungo il perimetro della zona ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 17 febbraio 2022)rial turismo e inaugura ilgay: il Gran Muthu Rainbowa Cayo Guillermo, uno dei posti più esotici dell’isola caraibica. L’albergo, rimasto chiuso per due anni a causa della pandemia, simboleggia la pacifica convivenza delle diversità che caratterizzache perilcomunista si è opposto alla comunità Lgbtq+, perseguitandola e arrestandola, oggi l’isola è infatti descritta come un’oasi felice per lesbiche, gay, transgender. Le effusioni per strada sono la normalità ed è raro che creino reazioni negative. Il Gran Muthu Rainbowè un albergo all’apparenza come tutti gli altri. Un’enorme piscina si affaccia sulle stanze che si aprono lungo il perimetro della zona ...

Advertising

folucar : RT @Antonio_Caramia: ??L'influenza, la poliomielite ed altre malattie hanno mostrato che possono stravolgere le vite di chi contrae la malat… - VincenzoNamor85 : RT @bluebox82: Non so se si possa capire la gioia e i ricordi che mi stanno venendo ad aver aperto questo bidone dopo decenni!!! ???? https:/… - tigrelt : RT @laperlaneranera: Il Colmo dei colmi dopo decenni???????? Essersi accorti che un Pm non deve più Giudicare l'inquisito rinviato a processo… - annac82 : RT @laperlaneranera: Il Colmo dei colmi dopo decenni???????? Essersi accorti che un Pm non deve più Giudicare l'inquisito rinviato a processo… - lauracaschera : #LindaEvangelista ha avuto coraggio, si è esposta e vuole ricominciare a vivere. Sarebbe bello se, dopo decenni dom… -