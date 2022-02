Donald Trump e due dei suoi figli potranno essere interrogati dalla procuratrice di New York sui possibili reati finanziari della Trump Organization (Di giovedì 17 febbraio 2022) Donald Trump e i suoi figli Ivanka e Donald Jr potranno essere interrogati in merito all’indagine sui possibili reati finanziari della Trump Organization, azienda dell’ex presidente degli Stati Uniti. I Trump avevano cercato di evitare di comparire in tribunale e Leggi su ilpost (Di giovedì 17 febbraio 2022)e iIvanka eJrin merito all’indagine sui, azienda dell’ex presidente degli Stati Uniti. Iavevano cercato di evitare di comparire in tribunale e

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Giudice boccia Trump, sarà interrogato 22.11 Giudice boccia Trump, sarà interrogato L'ex presidente statunitense Donald Trump dovrà rispondere sotto giuramento a un interrogatorio nell'ambito dell' indgine civile dello Stato di New York sulle sue pratiche commerciali. Lo ha deciso il giudice Arthur Engoron che ...

Accuse di frode, Trump e due figli dovranno testimoniare in tribunale Un giudice di New York ha stabilito che l'ex presidente Donald Trump e due dei suoi figli, Donald Jr. e Ivanka, dovranno comparire in tribunale, testimoniare sotto giuramento e quindi rispettare le citazioni in giudizio in merito all'indagine condotta sull'...

Usa: Donald Trump e figli possono essere interrogati dal procuratore di New York RaiNews Trump può essere interrogato dal procuratore di New York L'interrogatorio di Trump e dei figli Donald Trump Jr e Ivanka Trump rientra nell'inchiesta civile condotta dal procuratore di New York Letitia James sulle pratiche della società dell'ex presidente. I ...

Giudice boccia Trump: sarà interrogato dal procuratore di New York NEW YORK. L'ex presidente statunitense Donald Trump dovrà rispondere sotto giuramento a un interrogatorio nell'ambito dell'indagine civile dello Stato di New York sulle sue pratiche commerciali. Lo ha ...

