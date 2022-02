Doc-Nelle tue mani 2 | le anticipazioni della quinta puntata

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L'obiettivo di Andrea Fanti, quello di tornare a essere primario, è un percorso pieno di ostacoli ue professionali e l’inchiesta sui mesi dell’emergenza pandemica rischia di travolgere non solo l'ex moglie Agnese ma anche lui. Comincia così ladi Doc-tue2, la serie di Rai1 con Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro che continua a macinare ottimi ascolti, confermandosi una delle fiction più viste delle ultime stagione televisive. Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodi in onda giovedì 17 febbraio. Doc-tue2, lePer curare una madre carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia, Andrea Fanti (Luca Argentero) ...

Advertising

chetempochefa : “Adesso Doc è nelle mie mani!” @lucianinalitti con @lucaargentero a #CTCF da @fabfazio ?? - chetempochefa : 'Adesso Doc è nelle mie mani!' ?? @Lucaargentero e @lucianinalitti ?? #CTCF - SusannaLaBua : @GrandeFratello Ho già votato, però non potrò vedere la puntata, perché stasera su RAI 1 c'è la fiction 'Doc, nelle… - bimbadiziamara : stasera “gfvip vs doc nelle tue mani” aspetto con ansia di sapere lo share della serata - infoitcultura : Doc - Nelle tue Mani 2: Stasera la Quinta Puntata della Fiction con Luca Argentero -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:tue mani 2 (fiction serie tv), in onda dalle 21.25 su Rai 1 Diritto e rovescio (talk show, ...Gianmarco Saurino, decisione presa dopo l'addio atue mani 2: 'Dopo anni di lavoro torno a studiare' Nella puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno è stato ospite Pierpaolo Spallon, lo specializzando Riccardo Bonvegna di...La seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani prosegue a gonfie vele dal punto di vista auditel e per la quinta puntata di questa sera (qui le anticipazioni) c’è come sempre attesa, soprattutto dopo ...Doc - Nelle tue mani 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata della serie tv con protagonista Luca Argentero in onda stasera ...