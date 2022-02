Dl Covid | dal 10 marzo tornano pop corn e bibite al cinema

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Per lo stesso giorno era già previsto il ritorno della possibilità di far visita ai familiari ricoverati in ospedale, per 45 minuti al giorno. Il primo, invece, scatterà l'aumento della capienza ...

GuidoDeMartini : ???? GERMANIA: ANCHE QUI SI DICE STOP E FINE DELLE RESTRIZIONI! ???? Il governo federale della Germania e i presidenti… - RobertoBurioni : Si discute molto sui ricoveri 'a causa del COVID' o 'incidentalmente con COVID'. Un ampio studio USA li ha quantifi… - GiovaQuez : Dall'Associazione cardiologi ospedalieri: il rischio di miocardite causato dal Covid è estremamente maggiore rispet… - afiorillo : @icebergfinanza Certo, il Giorno della Liberazione dal Covid è il 1° Maggio, mica Aprile - Maestra_Miyagi : Stavo pensando, chissà come farebbe la mia vicina di casa nel caso chiudessero Meta, dove posterebbe le preghiere a… -

... quanto al Punto di primo intervento (Ppi), sospeso dall'inizio dell'emergenza, c'è "l'...momento li abbiamo presentati a livello nazionale". Le "tre colonne", citando sempre il governatore, ...Per i guaritibasterà fare un tampone dopo aver completato il ciclo vaccinale primario. Per chi ha tre dosi il tampone non sarà necessario. La regola sarà valida in tutta Italia, anche ...Dal 10 marzo si tornerà a mangiare e a bere nelle sale dei cinema e dei teatri, dove i bar potranno riaprire. La chiusura era prevista fino al 31 marzo, ma l’Aula della Camera — che ha approvato in ...“Si tratta – spiega l’assessore alle Aree di crisi industriali, Guido Castelli – di un altro ulteriore segno tangibile di sostegno a un territorio che ha già subito gli effetti della crisi economica e ...