Ditonellapiaga | annunciati gli instore | il 3 marzo a Milano | il 4 a Roma Sold out i primi concerti

(Di venerdì 18 febbraio 2022) foto di Chiara Mirelli– La sera del 2 febbraio il pubblico italiano ha scoperto improvvisamente che era appena nata una stella., al secolo Margherita Carducci, saliva sul palco della 72esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Rettore per infiammare il pubblico dell’Ariston con l’esplosivo e provocatorio brano in gara “Chimica”, dal 4 febbraio su tutte le piattaforme digitali e nella versione in cd e vinile di Camouflage, l’album d’esordio dell’artistana. Da quel giorno, un hype inarrestabile per la vera rivelazione dell’edizione 2022 della kermesse. ‘Chimica’ entra al 9° posto della classifica FIMI dei singoli mentre Camouflage si piazza al 21° posto della classifica FIMI degli album e al 18° in quella dei vinili. Su Spotify il brano è attualmente ai piani alti della Top Italia 50 mentre entrano ...