Di Pietro amaro sui 30 anni di Tangentopoli: «Non è un giorno di festa: è solo cambiato che oggi c’è desolazione» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Antonio Di Pietro, il magistrato più popolare durante la stagione di Mani Pulite dal 1992, quando faceva parte del pool della procura di Milano, ha affidato a Facebook un bilancio 30 anni dopo l’arresto di Mario Chiesa, il presidente del Pio Albergo Trivulzio che ha dato inizio a tutta la saga giudiziaria. Le sue parole che non lasciano spazio a troppi festeggiamenti: «Non è un giorno di festa 30 anni dopo. Sono 30 anni passati ma mi pare che aprendo il giornale ogni mattina sia tutto uguale a prima. Prima di andarmene vorrei mettere tutto in Rete affinché qualcuno un giorno possa leggere, per vedere quella diversa verità rispetto a quel che è stato raccontato». Ricordando gli inizi della serie di processi poi ribattezzata Tangentopoli, Di ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) Antonio Di, il magistrato più popolare durante la stagione di Mani Pulite dal 1992, quando faceva parte del pool della procura di Milano, ha affidato a Facebook un bilancio 30dopo l’arresto di Mario Chiesa, il presidente del Pio Albergo Trivulzio che ha dato inizio a tutta la saga giudiziaria. Le sue parole che non lasciano spazio a troppi festeggiamenti: «Non è undi30dopo. Sono 30passati ma mi pare che aprendo il giornale ogni mattina sia tutto uguale a prima. Prima di andarmene vorrei mettere tutto in Rete affinché qualcuno unpossa leggere, per vedere quella diversa verità rispetto a quel che è stato raccontato». Ricordando gli inizi della serie di processi poi ribattezzata, Di ...

Advertising

zazoomblog : Di Pietro amaro sui 30 anni di Tangentopoli: «Non è un giorno di festa: è solo cambiato che oggi c’è desolazione» -… - davoli_pietro : @sbruffino New Zealand è quella linea in basso che non si alza mai. Dai che ce la fate, se volete fare disinformazi… - GufoItaliano : @Pietro_Otto Dai ragazzi smettetela di badare a quello che dicono questi pezzi di m**** smettetela veramente vi fa… - StefanoBerto83 : @carbo_marco79 @Di_SPACE_Lauro @davoli_pietro @AlexFuse2 @giorgiogilestro @SilvestriMd Raga penso che siano tutti s… - massimi20810337 : RT @PisaSC: PAREGGIO AMARO A CREMONA: PARLANO I PROTAGONISTI MISTER D’ANGELO, PIETRO BERUATTO, ALE DE VITIS E MARIUS MARIN -