Dalla Spagna: "De Minaur indagato dalla polizia per falsificazione passaporto vaccinale" (Di giovedì 17 febbraio 2022) dalla Spagna giungono voci relative ad Alex De Minaur al centro di un'indagine condotta dalla polizia iberica. L'australiano avrebbe infatti falsificato il suo passaporto vaccinale relativo al Covid-19. L'attuale numero 32 al mondo, che vive e si allena ad Alicante, ha partecipato sia all'Atp Cup sia agli Australian Open in questo suo inizio di stagione. Secondo le regole dell'Atp, qualsiasi tennista sospettato di aver falsificato la prova della vaccinazione sarà sospeso immediatamente, anche per un periodo molto lungo (due anni). A ciò bisogna aggiungere anche il pagamento di una multa e la restituzione dei premi ricevuti. Su Twitter è arrivata subito la pronta difesa da parte del campione aussie, che ha assicurato di aver ricevuto ...

