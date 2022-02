Dal collegio alla casa famiglia, la storia di sofferenza e riscatto della monrealese Concetta Rotolo (Di giovedì 17 febbraio 2022) MONREALE – Concetta Rotolo è da otto anni cittadina monrealese. È la protagonista, suo malgrado, di una storia di tanta sofferenza, di solitudine, ma anche pregna di coraggio e di desiderio di riscatto. Il suo racconto comincia quando era in tenera età. Concetta nasce da una coppia di Bagheria, ultima di tre figli. Ben presto verranno sottratti ai genitori dai servizi sociali. Così, già all’età di 5 anni, Concetta varca la soglia di un collegio di Palermo. Poi, ad undici anni, andrà a vivere all’interno in una casa famiglia, a Casteldaccia. Vi rimarrà fino al compimento dei 22 anni. Di quei periodi le sono rimasti bei ricordi. “Le regole erano rigide, ma necessarie. Mi hanno ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 17 febbraio 2022) MONREALE –è da otto anni cittadina. È la protagonista, suo malgrado, di unadi tanta, di solitudine, ma anche pregna di coraggio e di desiderio di. Il suo racconto comincia quando era in tenera età.nasce da una coppia di Bagheria, ultima di tre figli. Ben presto verranno sottratti ai genitori dai servizi sociali. Così, già all’età di 5 anni,varca la soglia di undi Palermo. Poi, ad undici anni, andrà a vivere all’interno in una, a Casteldaccia. Vi rimarrà fino al compimento dei 22 anni. Di quei periodi le sono rimasti bei ricordi. “Le regole erano rigide, ma necessarie. Mi hanno ...

borghi_claudio : Nel fine settimana a Siena ho incontrato tanti amici che non credevano che l'emendamento approvato a favore del Pal… - CarloF0554ti : @Banto000 @petergomezblog Ha parlato come Presidente, dal suo ufficio e con tanto di toga. Si suppone pertanto che… - Yalaktit : RT @Musso___: Giorgetti ha già il collegio sicuro, garantito dal PD - daydrea97238124 : @domenica_elio @lorepregliasco Mattarella finora ne ha nominati solo due: i giudici della Consulta restano in caric… - mariacarla1963 : RT @Musso___: Giorgetti ha già il collegio sicuro, garantito dal PD -