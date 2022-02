Crisi ucraina, la Russia avverte: «Senza garanzie reagiremo». Blinken: «Mosca dimostri che non vuole attaccare» (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Russia ha presentato un rapporto alle Nazioni Unite in cui sostiene che l’esercito ucraino ha commesso «crimini» contro i residenti del Donbass. A dirlo è un funzionario statunitense, citato dal Wall Street Journal. Nel testo si parla di «genocidio della popolazione russofona» della regione a sudest dell’ucraina. Secondo la fonte americana, si tratta di informazioni «categoricamente false», usate come «pretesto per una potenziale invasione» nella riunione di oggi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Durante il vertice Onu, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha dichiarato che «la Russia potrebbe inventare attacchi terroristici, inscenare attacchi con droni contro i civili, un attacco con armi chimiche, rivelare false fosse comuni». Mosca, ha detto Blinken, «dica al ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) Laha presentato un rapporto alle Nazioni Unite in cui sostiene che l’esercito ucraino ha commesso «crimini» contro i residenti del Donbass. A dirlo è un funzionario statunitense, citato dal Wall Street Journal. Nel testo si parla di «genocidio della popolazione russofona» della regione a sudest dell’. Secondo la fonte americana, si tratta di informazioni «categoricamente false», usate come «pretesto per una potenziale invasione» nella riunione di oggi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Durante il vertice Onu, il segretario di Stato Usa Antonyha dichiarato che «lapotrebbe inventare attacchi terroristici, inscenare attacchi con droni contro i civili, un attacco con armi chimiche, rivelare false fosse comuni»., ha detto, «dica al ...

