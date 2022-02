Covid | vaccino cinese “efficace come booster anti Omicron”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unproteicosviluppato e prodotto in Cina, denominato V-01, si è dimostratonel proteggere dall’infezione causata dalla variantedi Sars-CoV-2 in uno studio condotto in Pakistan e Malesia su oltre 10mila adulti over 18 che avevano ricevuto una seconda dose diinattivato nei 3-6 mesi precedenti. Lo ha comunicato LivzonBio, azienda farmaceutica del Guangdong, che ha sviluppato il prodotto insieme all’Istituto di biofisica dell’Accademiadelle scienze. A metà dei 10.241 arruolati è stato somministrato undi V-01, all’altra metà un placebo. Secondo i dati preliminari diffusi da LivzonBio, 110 partecipal trial sono stati infettati dal coronavirus pandemico, 60 ...

Il virologo: 'Per i guariti dal Covid una sola dose di vaccino' Commentando il rapporto, Shane Crotty, professore e virologo al Centro per le malattie infettive e i vaccini del La Jolla Institute for ... Lo ha comunicato LivzonBio, che ha sviluppato il prodotto insieme all'Istituto di biofisica dell'Accademia cinese delle scienze Un vaccino proteico anti-Covid sviluppato e prodotto in Cina, denominato V-01, si è dimostrato efficace nel proteggere dall'infezione causata dalla variante Omicron di Sars-CoV-2 in uno studio ...