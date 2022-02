Covid | studio svela ‘spie’ della sindrome Mis-C nei bimbi

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unoche vede in prima linea il Policlinico San Matteo di Pavia ha identificato dei marcatori ‘spia’ che “permettono di fare chiarezza su come, in alcuni bambini geneticamente predisposti, si possa sviluppare una rara complicanza dell’infezione da Sars-CoV-2”, nota comeinfiammatoria multisistemica (Mis-C) e potenzialmente mortale. Il lavoro è pubblicato su ‘Nature Medicine’ e dimostra che “un intervento tempestivo, ai primi segni di infiammazione, con steroidi e immunoglobuline ad alto dosaggio è efficace nello ‘spegnere’ la tempesta infiammatoria” e consente “il miglioramento clinico” dei piccoli colpiti da Mis-C. La ricerca contribuisce anche a spiegare perché i bambini con-19 tendono ad avere un decorso clinico più mite rispetto agli adulti. In questi 2 anni di pandemia – ricordano dall’Irccs ...

... guidati da Gian Luigi Marseglia, hanno preso parte a uno studio internazionale coordinato da Luigi ... di comprendere l'andamento di vari marcatori immunitari di infiammazione nei bambini con Covid e in ...