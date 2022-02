**Covid: ok definitivo Camera a decreto legge su stato emergenza fino al 31 marzo** (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge che proroga al 31 marzo lo stato di emergenza. Favorevoli 331, contrari 45, astenuti 3. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Laha approvato in via definitiva ilche proroga al 31 marzo lodi. Favorevoli 331, contrari 45, astenuti 3.

