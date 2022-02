Covid oggi Italia, 57.890 contagi e 320 morti: bollettino 17 febbraio (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 57.890 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 320 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 538.131 tamponi con un tasso di positività al 10,7%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 1.037 in totale e 36 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, che sono 14.562, 565 in meno di ieri. LAZIO – Sono 6.375 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 29 persone. Nelle ultime 24 ore ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 57.890 i nuovida Coronavirus in, 172022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 320. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 538.131 tamponi con un tasso di positività al 10,7%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 1.037 in totale e 36 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, che sono 14.562, 565 in meno di ieri. LAZIO – Sono 6.375 i nuovida Coronavirus, 172022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono morte 29 persone. Nelle ultime 24 ore ...

