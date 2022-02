Covid oggi Emilia, 3.475 contagi e 37 morti: bollettino 17 marzo (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.475 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 17 febbraio. Si registrano inoltre altri 37 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.157.600 casi di positività, 27.601 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.711 molecolari e 14.890 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,6%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 38,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 737 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 235.927) seguita da Modena (528 su 180.535), Reggio Emilia (461 su 127.464), Parma (336 su 94.288); poi Ravenna (315 su ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.475 i nuovidainRomagna secondo ildi, 17 febbraio. Si registrano inoltre altri 37. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.157.600 casi di positività, 27.601 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.711 molecolari e 14.890 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,6%. L’età media dei nuovi positivi diè di 38,9 anni. La situazione deinelle province vede Bologna con 737 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 235.927) seguita da Modena (528 su 180.535), Reggio(461 su 127.464), Parma (336 su 94.288); poi Ravenna (315 su ...

