Covid news. Bollettino: 57.890 nuovi casi e 320 morti. Tasso di positività al 10,7%. LIVE (Di giovedì 17 febbraio 2022) Processati nelle ultime 24 ore 538.131 tamponi. In calo ricoveri ordinari (-565) e terapie intensive (-36). Oltre 5 milioni ancora senza vaccino. In 14 province incidenza sopra mille. Il 72% dei pazienti in ospedale per il virus non ha il vaccino o non ha completato il ciclo vaccinale

