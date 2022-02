Covid: dal 10 marzo tornano popcorn e bibite al cinema. Capienza negli stadi al 75% (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ legge il decreto della Vigilia di Natale che ha prolungato lo stato d’emergenza fino al 31 marzo e ha imposto l’obbligo del green pass rafforzato anche per prendere il caffè al bancone o accedere... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ legge il decreto della Vigilia di Natale che ha prolungato lo stato d’emergenza fino al 31e ha imposto l’obbligo del green pass rafforzato anche per prendere il caffè al bancone o accedere...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? GERMANIA: ANCHE QUI SI DICE STOP E FINE DELLE RESTRIZIONI! ???? Il governo federale della Germania e i presidenti… - RobertoBurioni : Si discute molto sui ricoveri 'a causa del COVID' o 'incidentalmente con COVID'. Un ampio studio USA li ha quantifi… - GiovaQuez : Dall'Associazione cardiologi ospedalieri: il rischio di miocardite causato dal Covid è estremamente maggiore rispet… - redblack681 : RT @Mche10024327: Covid, perchè così tante morti in ospedale? Guardate che cosa succede (clip dalla trasmissione 'Fuori dal coro' - Rete 4)… - Steve140971 : @paolodune Già...del resto dovevamo tutti uscire dal covid e trovarci in un mondo migliore no ? -