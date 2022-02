Congedo parentale ATA, il padre ha diritto dal giorno successivo al parto anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ai sensi del D.Lgs 151/01 e successive modificazioni il Congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ai sensi del D.Lgs 151/01 e successive modificazioni ilcompete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per uncomplessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora illavoratore si astenga dal lavoro per uncontinuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Congedo parentale ATA, il padre ha diritto dal giorno successivo al parto anche durante il periodo di astensione ob… - lospaziolino : @RobertafiVisone @sonOfaBeach333 Trovata! I mesi sono addirittura 10 in totale tra i due genitori. - lospaziolino : @RobertafiVisone @sonOfaBeach333 I giorni di congedo parentale sono molti di più, i 10 gg sono quelli obbligatori per la nascita. - RobertafiVisone : @sonOfaBeach333 Ascolta il tuo istinto: sa esattamente cosa è giusto fare.?? Per quanto riguarda il congedo parenta… - iltirreno : ?? COVID E NUOVE REGOLE: ESCLUSI DA LAVORO - C’è chi si era attrezzato prima della scadenza e – in accordo con chi g… -

Ultime Notizie dalla rete : Congedo parentale Austria ... esenti da tassazione alcune tipologie reddituali quali, ad esempio, gli assegni familiari, gli assegni di maternità e simili, gli assegni previdenziali e di invalidità, quelli di congedo parentale e ...

Pensione: si può anticipare usufruendo del congedo straordinario? Stavo valutando la mia posizione pensionistica in riferimento all'opzione donna e avrei intenzione di usufruire del congedo parentale di 2 anni. Chiedo a voi per cortesia un consiglio su cosa fare ...

Lavoro. Congedo parentale Covid-19, a chi spetta Cia Toscana Come funziona il congedo parentale a ore? Vediamo come funziona il congedo parentale a ore, in quali casi è previsto e come si fa a presentare la .... Questo periodo di astensione al lavoro può essere ripartito tra entrambi i genitori e si ap ...

Congedo parentale Covid: domanda per dipendenti e autonomi Cronaca - Congedo parentale Covid fino al 31 marzo anche per Autonomi: procedura INPS per la domanda di periodi retribuiti al 50% per malattia o quarantena di .... Indice Congedo parentale SARS CoV - ...

... esenti da tassazione alcune tipologie reddituali quali, ad esempio, gli assegni familiari, gli assegni di maternità e simili, gli assegni previdenziali e di invalidità, quelli die ...Stavo valutando la mia posizione pensionistica in riferimento all'opzione donna e avrei intenzione di usufruire deldi 2 anni. Chiedo a voi per cortesia un consiglio su cosa fare ...Vediamo come funziona il congedo parentale a ore, in quali casi è previsto e come si fa a presentare la .... Questo periodo di astensione al lavoro può essere ripartito tra entrambi i genitori e si ap ...Cronaca - Congedo parentale Covid fino al 31 marzo anche per Autonomi: procedura INPS per la domanda di periodi retribuiti al 50% per malattia o quarantena di .... Indice Congedo parentale SARS CoV - ...