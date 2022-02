Confimi Vicenza | “Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Confimi Vicenza

Il Sannio Quotidiano

Osserva l'industriale bergamasco dell'alluminio Paolo Agnelli che, come presidente di, ... Il problema è già così acuto che a Cartigliano, in provincia di, la locale associazione di ...... ragiona il presidente diIndustria Paolo Agnelli. "In questo contesto è lunare pensare che il paese si fermi per uno sciopero generale - commenta il vicepresidente di Confindustria...Vicenza, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Sono tantissime le aziende che, per fronteggiare il caro-bollette, hanno deciso di produrre di notte per usufruire delle tariffe agevolate. E sono anche tante ...Promuovere l’uguaglianza di genere, l’occupazione femminile e allo stesso tempo risolvere una delle principali criticità che si trova attualmente ad affrontare il sistema produttivo: tutto questo è il ...