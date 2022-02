“C’Mon You Know”, dal 27 maggio il nuovo album di Liam Gallagher (Di giovedì 17 febbraio 2022) MANCHESTER – Ormai archiviati da tempo gli Oasis, che aveva creato negli anni ’90 insieme al fratello Noel, Liam Gallagher si è appena riaffacciato sulle scene: il vocalist ha pubblicato infatti, lo scorso 4 febbraio, il nuovo singolo “Everything’s electric”. Tutto questo in attesa del nuovo album “C’Mon You Know”, che sarà disponibile dal 27 maggio, mentre sul fronte live il rocker inglese si esibirà al Festival di Knebworth il 4 giugno, nonché a Lucca il 6 luglio insieme ai Kasabian. Va ricordato che l’enorme richiesta di biglietti ha da sempre contraddistinto i tour solisti di Liam, e infatti il concerto a Knebworth è già sold out. Dopo la parentesi con i Beady Eye (che si sono sciolti nel 2014), l’artista aveva ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 17 febbraio 2022) MANCHESTER – Ormai archiviati da tempo gli Oasis, che aveva creato negli anni ’90 insieme al fratello Noel,si è appena riaffacciato sulle scene: il vocalist ha pubblicato infatti, lo scorso 4 febbraio, ilsingolo “Everything’s electric”. Tutto questo in attesa delYou”, che sarà disponibile, mentre sul fronte live il rocker inglese si esibirà al Festival di Knebworth il 4 giugno, nonché a Lucca il 6 luglio insieme ai Kasabian. Va ricordato che l’enorme richiesta di biglietti ha da sempre contraddistinto i tour solisti di, e infatti il concerto a Knebworth è già sold out. Dopo la parentesi con i Beady Eye (che si sono sciolti nel 2014), l’artista aveva ...

Advertising

Lopinionista : 'C’Mon You Know', dal 27 maggio il nuovo album di Liam Gallagher - junheemybeloved : JESSI SEDUCI WONHO PER TUTTI NOI C'MON JESSI GIRL YOU CAN DO IT - MaryAlessandro1 : Aspettando @EllaHunt e uno dei suoi tweet. Lo so che anche oggi ci deliziera', lei è il nostro punto fermo ormai! C… - staykarmo : Si può dire ad oggi che la presidenza #Biden sia una grandissima delusione sotto ogni punto di vista? C’mon,… - AlexDrumass : RT @ell3nne: Garbage Time Bulls sul +16 DeRozan ancora in campo Pat Bev, con la bava alla bocca lo segue come un cane: 'You're too slow.… -