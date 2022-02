Cinema, teatri, locali, concerti e stadi, il sottosegretario Costa: “Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mentre soprattutto Cinema e teatri si preparano al ‘de profundis’, causa le forti limitazioni che, unitamente ad un clima di terrore generale, stanno letteralmente spingendo alla chiusura gran parte di questo strutture, poco fa dal governo è giunta una notizia che, se non altro, potrebbe rappresentare per gli utenti una spinta in più per tornare ad affollare le poltrone. Costa: “Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande nei Cinema, teatri, locali, concerti e stadi” Poco fa infatti il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, attraverso un comunicato ha annunciato che “Arriva ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mentre soprattuttosi preparano al ‘de profundis’, causa le forti limitazioni che, unitamente ad un clima di terrore generale, stanno letteralmente spingendo alla chiusura gran parte di questo strutture, poco fa dal governo è giunta una notizia che, se non altro, potrebbe rappresentare per gli utenti una spinta in più per tornare ad affollare le poltrone.: “Dal 10nei” Poco fa infatti ilalla Salute, Andrea, attraverso un comunicato ha annunciato che “Arriva ...

