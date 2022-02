Cinema: Laura Chiatti, 'sul set diretta da mio marito Marco Bocci non ho voluto sconti' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Sono sempre stata sfavorevole a intrecciare vita privata e lavoro. Ma era un ruolo interessante, quello di Silvia, e da co-protagonista. Ho accettato, ovviamente avevo l'ansia da prestazione, paura di deludere me e lui. Invece è andato tutto bene. Confesso, alla fine di alcune mie scene ha detto: Ok, va bene così. E io, per paura che a me, sua moglie, facesse degli sconti, ho risposto: Non deve andare bene, ma benissimo. E ho ottenuto di rifarle. Favoritismi al contrario". A dichiararlo a 'Grazia', il settimanale diretto da Silvia Grilli in edicola, è Laura Chiatti. L'attrice, sposata con il collega Marco Bocci, parla dell'esperienza insieme sul set con suo marito, regista di 'L'amore al contrario'. "Sono così, impetuosa fino all'autolesionismo. Quest'anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Sono sempre stata sfavorevole a intrecciare vita privata e lavoro. Ma era un ruolo interessante, quello di Silvia, e da co-protagonista. Ho accettato, ovviamente avevo l'ansia da prestazione, paura di deludere me e lui. Invece è andato tutto bene. Confesso, alla fine di alcune mie scene ha detto: Ok, va bene così. E io, per paura che a me, sua moglie, facesse degli, ho risposto: Non deve andare bene, ma benissimo. E ho ottenuto di rifarle. Favoritismi al contrario". A dichiararlo a 'Grazia', il settimanale diretto da Silvia Grilli in edicola, è. L'attrice, sposata con il collega, parla dell'esperienza insieme sul set con suo, regista di 'L'amore al contrario'. "Sono così, impetuosa fino all'autolesionismo. Quest'anno ...

