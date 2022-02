**Cinema: il figlio di Tom Hanks, 'mi disprezzavano, mio padre non mi ha sostenuto' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Il figlio di Tom Hanks, Chet, ha parlato in un video a ruota libera dei risvolti negativi dell'essere cresciuto all'ombra di un attore così famoso come il padre. Lo rivela il sito specializzato Nme, che riporta ad un video su Youtube intitolato 'The Truth About Growing Up As A Hanks' (La verità sul crescere come un Hanks', ndr) in cui il giovane attore, che ha recitato in Empire e nella versione americana di Shameless, ha parlato dei disagi che ha subito nell'adolescenza. "Ho incontrato molto disprezzo, molta animosità e molta negatività", ha spiegato Chet, a causa delle nozioni preconcette della gente secondo cui sarebbe stato un "moccioso viziato davvero arrogante, intitolato". Nel video, il figlio di Hanks ha sottolineato: "La mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Ildi Tom, Chet, ha parlato in un video a ruota libera dei risvolti negativi dell'essere cresciuto all'ombra di un attore così famoso come il. Lo rivela il sito specializzato Nme, che riporta ad un video su Youtube intitolato 'The Truth About Growing Up As A' (La verità sul crescere come un', ndr) in cui il giovane attore, che ha recitato in Empire e nella versione americana di Shameless, ha parlato dei disagi che ha subito nell'adolescenza. "Ho incontrato molto disprezzo, molta animosità e molta negatività", ha spiegato Chet, a causa delle nozioni preconcette della gente secondo cui sarebbe stato un "moccioso viziato davvero arrogante, intitolato". Nel video, ildiha sottolineato: "La mia ...

