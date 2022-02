Ciclismo | Elisa Balsamo | “Mi sentivo nelle migliori condizioni per vincere”

(Di giovedì 17 febbraio 2022)si è imposta quest’oggi nella Volta Comunitat Valenciana femminile. La campionessa del mondo in carica trionfa e firma il primo acuto con Trek-Segafredo davanti all’australiana Ruby Roseman-Gannon (Team BikeExchange-Jayco) ed all’olandese l’olandese Anouska Koster (Jumbo-Visma). La piemontese ha rilasciato alla stampa ai microfoni della propria formazione: “Ellen edsono state perfette. Mi hanno messoper lo sprint. In quelle situazioni non si possono fare molti calcoli, devi giocare d’istinto”. Volta Comunitat Valenciana femminile 2022:, è subito festa! Primo successo con la Trek-Segafredo La nativa di Cuneo ha continuato dicendo: “Mi...

... quinto posto perLongo Borghini (Trek Segafredo), sesto per Soraya Paladin (Canyon/Sram Racing) e ottavo per Silvia Zanardi (Bepink). Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 17 ...Il sodalizio alberobellese di Rino Perta si appresta a riproporre alla vasta platea del...nel dietro le quinte del Campionato Italiano donne élite (Costa dei Trulli) dove lo scorso anno...Elisa Balsamo si è imposta quest’oggi nella Volta Comunitat Valenciana femminile. La campionessa del mondo in carica trionfa e firma il primo acuto con Trek-Segafredo davanti all’australiana Ruby ...CICLISMO - Grande vittoria per Elisa Balsamo che alza subito le braccia al cielo nella prima stagionale. La ciclista di Cuneo ha conquistato la volata di Gandia mettendosi alle spalle Roseman-Gannon e ...