Ciclismo, Alessandro Covi: “Ho dato tutto negli ultimi metri. Sono felicissimo” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alessandro Covi ha espresso la propria opinione in occasione della 2^ tappa della Vuelta Andalucia. L’alfiere della UAE ha tagliato per primo il traguardo di Alcalà de La Real davanti ai colombiani Miguel Angel Lopez (Astana) ed a Ivan Sosa (Movistar). Il 23enne nativo di Borgomanero è diventato il nuovo leader della classifica generale con 5 secondi di scarto sull’iberico Ander Okamika (Burgos-BH) e 10 sul già citato Sosa. Il gruppo si sposterà domani da Lucena-Otura (153,2 km con un percorso collinare). Il nostro connazionale ha commentato alla stampa ai microfoni della sua squadra: “Ho seguito Poels nell’ultimo chilometro, quando ho visto che ha rallentato un poco ho capito che quello era il momento per portare il mio attacco. Ho dato tutto negli ultimi metri, ma ne ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022)ha espresso la propria opinione in occasione della 2^ tappa della Vuelta Andalucia. L’alfiere della UAE ha tagliato per primo il traguardo di Alcalà de La Real davanti ai colombiani Miguel Angel Lopez (Astana) ed a Ivan Sosa (Movistar). Il 23enne nativo di Borgomanero è diventato il nuovo leader della classifica generale con 5 secondi di scarto sull’iberico Ander Okamika (Burgos-BH) e 10 sul già citato Sosa. Il gruppo si sposterà domani da Lucena-Otura (153,2 km con un percorso collinare). Il nostro connazionale ha commentato alla stampa ai microfoni della sua squadra: “Ho seguito Poels nell’ultimo chilometro, quando ho visto che ha rallentato un poco ho capito che quello era il momento per portare il mio attacco. Ho, ma ne ...

