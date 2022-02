Che cos’è il Cinepene? C’entra con il nudo maschile in serie tv e film (Di giovedì 17 febbraio 2022) Su Twitter tra i trend c’è il Cinepene, ma di cosa si tratta? Tutto nasce dalla diffusione di nudo maschile nei film e serie tv “Nei film e nelle serie tv si vedono sempre più peni” questo è stato il titolo de Il post, che ha attirato l’attenzione di Twitter. Molti utenti infatti si sono scatenati con diversi meme ironici riguardo al titolo discutibile, facendo finire tra i trend del noto social “Cinepene”. Tra i meme dell’hashtag, molti hanno cambiato i nomi di famosi film rendendoli più hot come (pene) Pane amore e fantasia, A Lala Land (Ca Ca c**), (penone) Piedone l’Africano a 2001-Odissea dello spazio (prepuzio). 2001 – Odissea nel prepuzio #Cinepene — Marco Noel (@MarcoNoel19) February 17, 2022 Ca Ca ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Su Twitter tra i trend c’è il, ma di cosa si tratta? Tutto nasce dalla diffusione dineitv “Neie nelletv si vedono sempre più peni” questo è stato il titolo de Il post, che ha attirato l’attenzione di Twitter. Molti utenti infatti si sono scatenati con diversi meme ironici riguardo al titolo discutibile, facendo finire tra i trend del noto social “”. Tra i meme dell’hashtag, molti hanno cambiato i nomi di famosirendendoli più hot come (pene) Pane amore e fantasia, A Lala Land (Ca Ca c**), (penone) Piedone l’Africano a 2001-Odissea dello spazio (prepuzio). 2001 – Odissea nel prepuzio #— Marco Noel (@MarcoNoel19) February 17, 2022 Ca Ca ...

