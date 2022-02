Centrodestra, Meloni: “Cose da chiarire, alleati dicano cosa vogliono” (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ci sono Cose che vanno chiarite, Salvini non lo sento da prima dell’elezione di Mattarella”. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta, in onda stasera su Rai 1. “Il tema – aggiunge – non è quello che vuole Fdi che è chiaro, sono gli altri devono dire qualcosa su alcune scelte fatte, fino alla Bolkestein, su cambi di posizione, devono dire se vogliono cambiare passo”. “Le alleanze non si fanno sui titoli, ma sui contenuti”, sottolinea Meloni. “Per i candidati sui collegi ci vuole poco, sui territori siamo compatti, certo se mi si propongono candidati distonici allora… “, continua Meloni. “Io non sono disponibile a continuare così – aggiunge rispetto agli alleati -, voglio che ci sia una volontà dichiarata di far parte del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ci sonoche vanno chiarite, Salvini non lo sento da prima dell’elezione di Mattarella”. Lo dice Giorgia, ospite di Porta a Porta, in onda stasera su Rai 1. “Il tema – aggiunge – non è quello che vuole Fdi che è chiaro, sono gli altri devono dire qualsu alcune scelte fatte, fino alla Bolkestein, su cambi di posizione, devono dire secambiare passo”. “Le alleanze non si fanno sui titoli, ma sui contenuti”, sottolinea. “Per i candidati sui collegi ci vuole poco, sui territori siamo compatti, certo se mi si propongono candidati distonici allora… “, continua. “Io non sono disponibile a continuare così – aggiunge rispetto agli-, voglio che ci sia una volontà dichiarata di far parte del ...

