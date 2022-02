Cento milioni al fondo estero Lo strano investimento della Cdp L’Ad Scannapieco vara l’operazione con Muzinich E intanto ne assume il fondatore | con il plauso del Pd

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tra poco sarà un anno da quando Mario Draghi ha buttato fuori dalla Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) l’amministratore delegato indicato dal Governo Conte, Fabrizio Palermo (leggi l’articolo), per metterci il proprio vicino di corridoio al ministero dell’Economia ai bei tempi delle privatizzazioni selvagge di Telecom, Autostrade e molto altro, Dario(nella foto). Palermo aveva fatto benissimo, centrando straordinari risultati, ma, parcheggiato da anni alla Banca europea degli investimenti, al di là dei soldi europei arrivati in Italia col contagocce, aveva nel curriculum questa amicizia, e certe amicizie da sole fanno curriculum. Dunque non c’è troppo da meravigliarsi se in questi dieci mesi la Cassa Depositi e Prestiti abbia completamente perso lo smalto dei tre anni precedenti, anzi non si capisce proprio che stia ...