Cecilia Zagarrigo rompe il silenzio dopo l’annuncio della gravidanza | “Periodo delicato | ci sono stati stro… ” VIDEO

(Di giovedì 17 febbraio 2022)ha da poco annunciato di essere in dolce attesa, ma la notizia sullaè sopraggiuntaun po’ di tempo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha preferito mantenere il segreto per diversi mesi in quanto essi sirivelati piuttosto delicati. Adesso che il peggio è passato, però, ha finalmente L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ParliamoDiNews : Cecilia Zagarrigo svela su Instagram: `Così ho scoperto di essere incinta` #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… - redazionerumors : Cecilia Zagarrigo, il racconto è esilarante: “Così ho scoperto di essere incinta” #CeciliaZagarrigo - LaMaiNaGioia : Il racconto della scoperta di gravidanza di Cecilia zagarrigo è la cosa più divertente che vedrete oggi.?????? #uominiedonne - CotoletteP : Comunque Giovanna abate non ha né messo like e neanche commentato la foto di Cecilia zagarrigo, queste due hanno li… - me_pony3 : @BITCHYFit Raga aiuto mi sembrava Valentina Barbieri che imita Cecilia Zagarrigo -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Zagarrigo

Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sull'influencer, da Uomini e Donne alla gravidanza.si è fatta conoscere come ex volto di Uomini e Donne e come influencer e, nel 2022, ha annunciato di essere in attesa del suo ..., ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha dato una bellissima notizia sui social. Ha trovato l'amore... e non soloè stata una delle corteggiatrici più amate della ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sulla splendida influencer Cecilia Zagarrigo, da Uomini e Donne alla gravidanza.Non è ancora il momento per il ritorno a casa della principessa Charlene di Monaco, che per ora resta dunque nella clinica extra-lusso in cui si trova ormai dal mese di novembre. La sua assenza dalla ...