C'è lei di mezzo? Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez il nome di una donna vip della tv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il triangolo l'aveva considerato o no Belen Rodriguez? In realtà si potrebbe dire di sì, viste le voci che la vedevano lontana da Stefano De Martino, dopo il secondo ritorno di fiamma nel lockdown, per via di un presunto tradimento dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Beh anche adesso che si starebbero frequentando senza impegno, è spuntato il nome di una possibile terza incomoda. Un suggerimento? Il gossip ne parla da mesi, è Andrea Delogu. Ultimamente si è aperta per la felicità della cronaca rosa, raccontando molti dettagli sulla fine del suo matrimonio con Francesco Montanari. Proprio una volta divorziata da quest'ultimo, Andrea Delogu è stata presa di mira per la sua amicizia con Stefano De Martino, al momento costantemente ...

