Caterina Collovati scontro in tv con Azzurra Barbuto chiudi quella boccaccia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alla trasmissione a “Ore 14? su Rai2 condotta da Milo Infante, tra Caterina Collovati e la giornalista Azzurra Barbuto è scoppiato il caos. Mentre si parlava del caso del liceo di Roma, in cui una insegnante ha rimproverato una studentessa perché era in classe con la pancia scoperta («Stai sulla Salaria?», le avrebbe detto), è Leggi su gossivip.myblog (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alla trasmissione a “Ore 14? su Rai2 condotta da Milo Infante, trae la giornalistaè scoppiato il caos. Mentre si parlava del caso del liceo di Roma, in cui una insegnante ha rimproverato una studentessa perché era in classe con la pancia scoperta («Stai sulla Salaria?», le avrebbe detto), è

Advertising

ForzaGiorgia2 : RT @AzzurraBarbuto: Vi piacciono questo modello e colore? Sto scegliendo qualcosa di carino da mettere per la prossima volta in cui sarò in… - vincenz99253035 : RT @AzzurraBarbuto: Vi piacciono questo modello e colore? Sto scegliendo qualcosa di carino da mettere per la prossima volta in cui sarò in… - GianandreaGorla : RT @AzzurraBarbuto: Vi piacciono questo modello e colore? Sto scegliendo qualcosa di carino da mettere per la prossima volta in cui sarò in… - albiuno : RT @AzzurraBarbuto: Vi piacciono questo modello e colore? Sto scegliendo qualcosa di carino da mettere per la prossima volta in cui sarò in… - livic751 : RT @AzzurraBarbuto: Vi piacciono questo modello e colore? Sto scegliendo qualcosa di carino da mettere per la prossima volta in cui sarò in… -