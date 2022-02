Caso Ronaldo, Rashford risponde ai rumors: «Basta creare divisioni» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Caso Ronaldo, Rashford smentisce le voci e attacca i giornalisti: il messaggio dell’attaccante del Manchester United Alcuni organi di stampa internazionali hanno diffuso rumors su una presunta spaccatura all’interno dello spogliatoio del Manchester United tra Cristiano Ronaldo e due suoi compagni, nello specifico Maguire e Rashford. Quest’ultimo su Twitter ha voluto smentire le voci: «Ve lo state inventando. Per favore, smettetela di creare divisioni ora che vogliamo andare avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022)smentisce le voci e attacca i giornalisti: il messaggio dell’attaccante del Manchester United Alcuni organi di stampa internazionali hanno diffusosu una presunta spaccatura all’interno dello spogliatoio del Manchester United tra Cristianoe due suoi compagni, nello specifico Maguire e. Quest’ultimo su Twitter ha voluto smentire le voci: «Ve lo state inventando. Per favore, smettetela diora che vogliamo andare avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

