Caro bollette, domani una nuova cabina di regia, poi il Cdm: sul tavolo un fondo tra i 5 e i 6 miliardi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il governo continua a lavorare contro i rincari delle bollette energetiche, tema sul tavolo della cabina di regia tenuta a Palazzo Chigi nel tardo pomeriggio, durante la quale è andata in scena la strigliata del presidente del Consiglio Mario Draghi ai rappresentanti della maggioranza, dopo che nella notte il governo era andato sotto quattro volte in commissione sugli emendamenti al Milleproroghe. domani mattina di buon'ora una nuova cabina di regia, sempre sul Caro bollette, in modo da arrivare pronti al Consiglio dei ministri previsto in giornata. Il decreto su cui il governo sta concentrando la propria attenzione dovrebbe contenere un intervento contro i rincari che si aggira fra i 5 e i 6 miliardi ...

Mov5Stelle : La mozione depositata da @GianniGirotto è un vademecum per il Governo in vista delle prossime azioni da mettere in… - Agenzia_Ansa : La strategia delle piccole aziende contro il caro bollette. 'In ditta lavoriamo senza riscaldamento' spiega Angelo… - matteosalvinimi : In diretta ora su @RadioRadioWeb, vi illustro le iniziative della Lega contro il caro-bollette e dei… - DflVittoria : RT @BessiGianni: E domattina alle 8.45 parlerò di politiche energetiche e caro bollette in diretta su @Radio1Rai nella trasmissione @radioa… - FulvioOlivieri : @CottarelliCPI Cottarelli, siete vergognosi TUTTI, OGGI 2000€ è niente!!!! Il governo dei migliori ha sfornato PIÙ… -