Calcio: playoff Europa League, Barcellona-Napoli 0-1 dopo primo tempo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Barcellona, 17 feb. -(Adnkronos) - Il Napoli è in vantaggio per 1-0 sul Barcellona al termine del primo tempo del match d'andata del playoff di Europa League in corso di svolgimento allo stadio 'Nou Camp' della città catalana. A decidere sin qui la partita il gol di Zielinski al 29'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022), 17 feb. -(Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 1-0 sulal termine deldel match d'andata deldiin corso di svolgimento allo stadio 'Nou Camp' della città catalana. A decidere sin qui la partita il gol di Zielinski al 29'.

Advertising

andreastoolbox : Barcellona Napoli, il risultato in diretta live dei playoff di Europa League | Sky Sport - sportli26181512 : Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Al Camp Nou via ai playoff di Europa Lea… - sportli26181512 : Porto-Lazio, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv: Impegno in Portogallo per la formazione biancoc… - sportli26181512 : Barcellona-Napoli, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv: Al Camp Nou si gioca l'andata dei playoff… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Cambiasso: '#BarcellonaNapoli non sarà una finale anticipata ma ci sarà spettacolo' -