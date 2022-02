Calcio | Europa League 2021-2022 | Djimsiti regala il successo all’Atalanta | la Lazio cede contro il Porto

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Serata d’emozioni per quanto riguarda l’dopo il pareggio in Spagna tra Barcellona e Napoli. Alle 21.00 è ripresa l’azione con due interessanti sfide per quanto riguarda Atalanta e, rispettivamente protagonisteOlympiacos e. Iniziamo dalla formazione di Bergamo che ha saputo annullare il vantaggio della compagine greca, subito avanti al 16? del primo tempo con il brasiliano Francisco Soares. Tutto è cambiato alla ripresa con l’Atalanta che ha ribaltato il match con uno degli uomini meno attesi, almeno sotto il profilo offensivo. Are ilalla squadra di Gian Piero Gasperini ci ha pensato l’albanese Berat, professione difensore centrale, che in soli 3 minuti ha ribaltato il match sugli sviluppi di ...

SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - sportmediaset : Europa League, #AtalantaOlympiacos 2-1: la doppietta di Djimsiti fa godere la Dea. #SportMediaset… - SkySport : ATALANTA-OLYMPIACOS 2-1 Risultato finale ? ? #Soares (16') ? #Djimsiti (61') ? #Djimsiti (63') ? ?… - sportli26181512 : Siviglia-Dinamo Zagabria 3-1: video, gol e highlights: Un calcio di rigore di Rakitic ha aperto la vittoria del Siv… - Lodamarco1 : RT @LaStampa: Europa League: l’Atalanta ribalta l’Olympiakos con una doppietta lampo di Djimsiti. La Lazio cade a Porto 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa

AGI - L'Atalanta ribalta l'Olympiakos 2 - 1 e si aggiudica l'andata dei sedicesimi diLeague. Al Gewiss Stadium decide una super doppietta di Djimsiti nel giro di tre minuti, dopo l'iniziale vantaggio di Tiquinho. Buon risultato per la Dea in vista del ritorno, ma gli uomini di ...Le analisi ? "Le partite inson sempre difficili - ha continuato Gasperini - , l'Olympiacos è leader del campionato greco e poteva farci gol in qualsiasi momento". Un neo è certamente l'...La Lazio la sblocca al 23' con uno schema da calcio d'angolo ... per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League."Il Barcellona senza il rigore, che per regolamento va dato anche se a livello di calcio giocato non si dà mai ... intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, dopo il match di Europa ...