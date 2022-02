Calcio | Europa League 2021-2022 | Berat Djimsiti regala il successo all’Atalanta | la Lazio cede contro il Porto

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Serata d’emozioni per quanto riguarda l’dopo il pareggio in Spagna tra Barcellona a Napoli. Alle 21.00 è ripresa l’azione con due interessanti sfide per quanto riguarda Atalanta e, rispettivamente protagonisteOlympiacos e. Iniziamo dalla formazione di Bergamo che ha saputo annullare il vantaggio della compagine greca che ha sbloccato la partita al 16° del primo tempo con il brasiliano Francisco Soares. Tutto è cambiato alla ripresa con l’Atalanta che ha ribaltato il match. Are ilalla squadra di Gian Piero Gasperini ci ha pensato l’albaneseche in soli 3 minuti ha ribaltato il match. Il 61° ed il 63° minuto hanno cambiato l’esito finale, l’Atalanta non è più stata ripresa ...

Porto - Lazio 2 - 1 Il Porto s'impone in rimonta 2 - 1 ai danni della Lazio nell'andata dei sedicesimi diLeague. La squadra di Sarri dura poco più di mezz'ora, trova il gol con Zaccagni ma ...Porto batte Lazio 2 - 1 (1 - 1) nella partita d'andata dello spareggio a eliminazione diretta per l'accesso negli ottavi di finale dell'League, disputata sul terreno dello stadio Do Dragao di Oporto. I gol: nel primo tempo per gli ospiti Zaccagni al 23' e per i portoghesi Toni Martinez al 37'; nel secondo tempo per i padroni di ...“Le partite in Europa sono sempre difficili perché affronti squadre leader nei rispettivi campionati e con giocatori che possono farti male in ogni momento. C’abbiamo messo un po’ a recuperare; fare ...Europa League, highlights Atalanta-Olympiakos (Lapresse ... E’ Soares a sbloccare la partita: calcia cadendo o quasi dal limite, e la infila nell’angolino. La squadra di Gasperini subisce il ...