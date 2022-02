Cacciari: “Illusioni su Draghi, siamo in campagna elettorale” (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “siamo già entrati in campagna elettorale. Su Draghi si sono costruiti castelli di Illusioni”. Massimo Cacciari si esprime così a Piazzapulita dopo la giornata di fibrillazioni vissuta dal governo. “Quando è arrivato Draghi, ho detto che avrebbe fatto il Pnrr. Ha una grande credibilità internazionale, eviterà che lo spread esploda. Ma non sognate che possa fare le riforme, affrontare il problema delle disuguaglianze. Queste cose si affrontano con strategie e maggioranze politiche. Ora Draghi si accorge che queste non sono questioni ornamentali rispetto alle questioni tecniche ed economiche. Bisogna anche considerare le condizioni psicologiche di Draghi: lo hanno costretto a restare” a palazzo Chigi “per non andare a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “già entrati in. Susi sono costruiti castelli di”. Massimosi esprime così a Piazzapulita dopo la giornata di fibrillazioni vissuta dal governo. “Quando è arrivato, ho detto che avrebbe fatto il Pnrr. Ha una grande credibilità internazionale, eviterà che lo spread esploda. Ma non sognate che possa fare le riforme, affrontare il problema delle disuguaglianze. Queste cose si affrontano con strategie e maggioranze politiche. Orasi accorge che queste non sono questioni ornamentali rispetto alle questioni tecniche ed economiche. Bisogna anche considerare le condizioni psicologiche di: lo hanno costretto a restare” a palazzo Chigi “per non andare a ...

Ucraina, Cacciari: 'Stop illusioni, Russia è impero' 'L'Italia manderebbe i Bersaglieri? A fare che? Mi pare impossibile...'. Massimo Cacciari è quasi incredulo quando gli si citano le possibili scelte 'on the ground' dell'Italia rispetto alla crisi Ucraina - Russia. D'altronde, la tensione resta alta, il ritiro russo sembra più ...

Ucraina, Cacciari: "Stop illusioni, Russia è impero" "Occidente sperava in dissoluzione totale dell'Urss? Putin non è mica quell'ubriacone di Eltsin..." "L'Italia manderebbe i Bersaglieri? A fare che? Mi pare impossibile...". Massimo Cacciari è quasi incredulo quando gli si citano le possibili scelte 'on the ground' dell'Italia rispetto alla crisi Ucraina - Russia. D'altronde, la tensione resta alta, il ritiro russo sembra più ...

Il "bullo nella bolla": Putin gode nella disputa, ma sa quanto gli costerebbe una guerra sicuro che "le illusioni liberali abbiano provocato Putin". La posizione corrente deriva da due, diverse, cause: la prima è il disprezzo che, tra destra, sinistra e populisti, in Europa come negli Usa ...

