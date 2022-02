Buon pareggio per il Napoli al Camp Nou, col Barcellona qualche rimpianto come contro l’Inter (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ un Buon pareggio quello che il Napoli coglie al Camp Nou contro un Barcellona dimesso è ormai tutto tranne che invincibile, ma c’è qualche rimpianto. Sembra un po’ il remake del pari con l’Inter, dove dopo un ottimo primo tempo si era meritatamente in vantaggio, salvo poi disfare tutto – non si sa nemmeno come – nel secondo tempo subendo subito il gol dell’1-1 e non riuscendo più a incidere. A cinque giorni di distanza dalla sfida scudetto, è un Napoli a due facce anche in casa dei blaugrana nell’andata degli spareggi di Europa League. E’ un vero peccato che una tra queste due squadre debba salutare la competizione addirittura prima degli ottavi, ma tant’è. Tocca rimboccarsi le maniche ed è quello ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ unquello che ilcoglie alNouundimesso è ormai tutto tranne che invincibile, ma c’è. Sembra un po’ il remake del pari con, dove dopo un ottimo primo tempo si era meritatamente in vantaggio, salvo poi disfare tutto – non si sa nemmeno– nel secondo tempo subendo subito il gol dell’1-1 e non riuscendo più a incidere. A cinque giorni di distanza dalla sfida scudetto, è una due facce anche in casa dei blaugrana nell’andata degli spareggi di Europa League. E’ un vero peccato che una tra queste due squadre debba salutare la competizione addirittura prima degli ottavi, ma tant’è. Tocca rimboccarsi le maniche ed è quello ...

napolista : #Zielinski: «Un buon pareggio, ma il secondo tempo dovevamo giocarlo meglio. Al ritorno mi aspetto di più» A Sky:… - sportface2016 : Buon pareggio per il #Napoli al Camp Nou, col #Barcellona qualche rimpianto come contro l'Inter - Acrobata_Gatuno : @AnBa__9 Va avanti Napoli. Buon pareggio contro dei ladri. ForzaNapoliSempre. - 17_Peppe : Secondo tempo INGUARDABILE!Come al solito dopo il vantaggio ci siamo CAGATI in mano !Ancora una volta non ho capito… - Acrobata_Gatuno : @napolista @maxgallico Buon pareggio contro dei ladri -