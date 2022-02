Britney Spears invitata al Congresso | “Grata di poter raccontare la mia storia”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Le difficoltà psicologiche patite negli anni da, l’hanno portata con il tempo a dover subire una tutela legale da parte di suo padre Jamie. Per anni, la celebre popstar non ha più potuto amministrare il suo patrimonio liberamente e ogni sua scelta era subordinata all’approvazione del genitore. Per sua fortuna, la cantante è di nuovo libera ed è tornata in pieno possesso della sua vita dallo scorso 13 novembre. Vi raccomandiamo..., il post (cancellato) sul dramma dell'ospedale psichiatrico Ed ora, per parlare della suae per approfondire il tema delle tutele legali è statanientemeno che alamericano. A richiedere la sua presenza, perché con la sua ...

