Borussia Dortmund-Rangers, le formazioni ufficiali

Sfida difficile per il Rangers che negli spareggi di Europa League affronta il favoritissimo Borussia Dortmund (di seguito le formazioni ufficiali). I tedeschi sono stati eliminati dalla Champions League dopo aver chiuso il girone C al terzo posto, con gli stessi punti dello Sporting Lisbona (9) che però aveva gli scontri diretti a favore. Tra le squadre rimaste nella seconda competizione europea per club, i gialloneri sono sicuramente tra le favorite per la vittoria finale. Anche perché, in campionato Haaland e compagni sono l'unica squadra in grado di mettere pressione al Bayern Monaco capolista, che ora è avanti di sei punti. Intanto, la squadra di Rose mantiene saldo il secondo posto con cinque lunghezze di vantaggio sul Bayer Leverkusen. In Europa, il Borussia vanta 14 precedenti ...

